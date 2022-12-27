Гендиректор "Трактора" рассказал о состоянии хоккеиста Сошникова

"Сошников уже нам очень здорово помогает. Когда мы его подписывали, то внимательно изучали, знали, кого берем. При этом он только набирает оптимальную форму и входит в игровой ритм. Преображение в игре "Трактора" связано в том числе с его приходом, и я уверен, что он нам принесет много пользы", - сказал Савин.