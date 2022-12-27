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53 минуты назад

Гендиректор "Трактора" рассказал о состоянии вернувшегося из Америки хоккеиста Сошникова

ТАССиещё 1

Нападающий челябинского "Трактора" Никита Сошников, который недавно вернулся из Северной Америки, только набирает оптимальную форму, хотя уже отметился заброшенной шайбой и двумя передачами в первых двух матчах за свою новую команду в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС во вторник высказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

Гендиректор "Трактора" рассказал о состоянии хоккеиста Сошникова
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

29-летний нападающий начал нынешний сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". В середине ноября клуб из Нью-Йорка выставили нападающего на драфт отказов, но его никто не забрал. Сошников подписал контракт с "Трактором" до апреля 2024 года.

"Сошников уже нам очень здорово помогает. Когда мы его подписывали, то внимательно изучали, знали, кого берем. При этом он только набирает оптимальную форму и входит в игровой ритм. Преображение в игре "Трактора" связано в том числе с его приходом, и я уверен, что он нам принесет много пользы", - сказал Савин.

"Трактор" находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко. "Мы беспокоимся относительно своего места в таблице, от нас требуются победы. Конечно, нас эта ситуация, когда мы за пределами плей-офф, не устраивает", - подчеркнул Савин.

В следующем матче "Трактор" 28 декабря примет уфимский "Салават Юлаев".

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