Расписание МЧМ-2023 по хоккею на 27 декабря

Накануне в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи МЧМ-2023 принимают Галифакс и Монктон.

27 декабря. Матчи группового этапа МЧМ-2023

Напомним, МЧМ-2022 также проходил в Канаде, однако из-за резкого распространения коронавируса турнир прервали. Позже соревнование перенесли на август, все результаты аннулировали, а сборную России исключили из-за начала спецоперации. Титул забрала молодёжная команда Канады.