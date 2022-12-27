Расписание МЧМ-2023 по хоккею на 27 декабря

Накануне в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи МЧМ-2023 принимают Галифакс и Монктон.
В программу 26 декабря вошли встречи Финляндия – Швейцария (2:3 ОТ), Швеция – Австрия (11:0), Латвия – США (2:5), Чехия – Канада (5:2).
19:00 мск, Финляндия – Словакия;
21:30 мск, Германия – Швеция;
00:00 мск, Швейцария – Латвия;
02:30 мск, Австрия – Чехия.
Встречи группового этапа завершатся 1 января, финальный матч за титул состоится 6 января.
Напомним, МЧМ-2022 также проходил в Канаде, однако из-за резкого распространения коронавируса турнир прервали. Позже соревнование перенесли на август, все результаты аннулировали, а сборную России исключили из-за начала спецоперации. Титул забрала молодёжная команда Канады.