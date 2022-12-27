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1 час назад

Расписание МЧМ-2023 по хоккею на 27 декабря

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Накануне в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи МЧМ-2023 принимают Галифакс и Монктон.

Расписание МЧМ-2023 по хоккею на 27 декабря
Фото: BetassistBetassist

В программу 26 декабря вошли встречи Финляндия – Швейцария (2:3 ОТ), Швеция – Австрия (11:0), Латвия – США (2:5), Чехия – Канада (5:2).

27 декабря. Матчи группового этапа МЧМ-2023

19:00 мск, Финляндия – Словакия;

21:30 мск, Германия – Швеция;

00:00 мск, Швейцария – Латвия;

02:30 мск, Австрия – Чехия.

Встречи группового этапа завершатся 1 января, финальный матч за титул состоится 6 января.

Напомним, МЧМ-2022 также проходил в Канаде, однако из-за резкого распространения коронавируса турнир прервали. Позже соревнование перенесли на август, все результаты аннулировали, а сборную России исключили из-за начала спецоперации. Титул забрала молодёжная команда Канады.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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