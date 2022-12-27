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25 минут назад

Шведской хоккеистке ответили на жалобу о принуждении к распитию водки в России

Lenta.ru

В хоккейном «Торнадо» из Дмитрова ответили шведке Ким Мартин Хассон, жаловавшейся на выступления за подмосковную команду. Слова представителя пресс-службы клуба приводит РБК.

В РФ ответили шведке на жалобу о принуждении к распитию водки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В команде заявили, что слова спортсменки не соответствуют действительности, так как ее не принуждали к распитию алкоголя.

«Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России!» — добавили в клубе.

25 декабря Хассон пожаловалась, что ее заставляли пить водку с директором «Торнадо». По ее словам, отказываться от алкоголя считалось оскорблением.

Шведская хоккеистка рассказала, что ее заставляли пить водку с директором клуба

Хассон — бронзовый призер Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине. В сезоне-2011/2012 она выступала в составе дмитровского «Торнадо» и вместе с командой стала чемпионкой России.

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