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34 минуты назад

Зинэтула Билялетдинов рассказал, что не планировал возвращаться в «Ак Барс»

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Российский специалист Зинэтула Билялетдинов высказался о возвращении на должность главного тренера казанского «Ак Барса».

Зинэтула Билялетдинов рассказал, что не планировал возвращаться в «Ак Барс»
Фото: BetassistBetassist

«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали», – приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

67-летний тренер отметил, что постарается помочь команде улучшить игру и выполнить задачу, которая поставлена руководством.

В начале декабря пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Исполняющим обязанности наставника казанцев после его ухода являлся Юрий Бабенко.

Билялетдинов в третий раз за карьеру возглавил «Ак Барс». Под его руководством команда трижды становилась обладателем Кубка Гагарина.

После 43 матчей нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 баллов.

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