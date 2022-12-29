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56 минут назад

Сборная США уступила команде Словакии в матче МЧМ-2023

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Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Словакии и США. Команды играли на стадионе «Авенир-центр» в Монктоне (Канада). Сборная Словакии обыграла команду США со счётом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

Сборная США уступила команде Словакии в матче МЧМ-2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий сборной Словакии Либор Немец. На пятой минуте американцам удалось отыграться усилиями форварда Тайлера Буше. А через две минуты сборная США вышла вперёд. Шайбу забросил нападающий Гэвин Бриндли.

Во втором периоде в течение трёх с небольшим минут словаки смогли забить сразу три гола. Отличились Далибор Дворски, Роберт Бачо и Филип Мешар.

В третьем периоде, на 51-й минуте, нападающий Петер Репчик упрочил преимущество словаков. Американцы ответили только одной шайбой: на 56-й минуте Буше оформил дубль. Победную точку поставил форвард Алекс Чьерник, забросив в пустые ворота.

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