Майоров: мне всё равно, что Овечкин в НХЛ рекорды ставит, это не российское

«Овечкин? Меня этот хоккей вообще не интересует. Мне до лампочки хоккей Америки и Канады и то, что Овечкин там рекорды ставит, — мне всё равно. Это не российское, не наше, поэтому меня не интересует», — приводит слова Майорова Metaratings.ru.