Михеев установил личный рекорд в НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).
Левый нападающий, вышедший на лед в первом звене с капитаном команды Бо Хорватом и Броком Бэсером, отметился голом и тремя результативными передачами, впервые в заокеанской карьере набрав четыре очка за одну встречу.
Таким образом, на счету Михеева уже 12 голов в текущем сезоне, причем он отличался в каждом из трех поединков своего клуба с «Сан-Хосе» («Ванкувер» выиграл все эти встречи).
Кроме того, Михеев установил свой карьерный рекорд по показателю полезности в одной игре, завершив вечер с +5. Предыдущим достижением российского игрока были +4 в дебютном сезоне в сильнейшей лиге мира в составе »Торонто Мэйпл Лифс», за который он выступал до нынешнего лета. Интересно, что установил то достижение россиянин также в матче с «Сан-Хосе».