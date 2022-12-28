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1 час назад

Михеев впервые в карьере набрал четыре очка за матч в НХЛ

Газета.Ruиещё 3

Российский форвард клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

Михеев установил личный рекорд в НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Левый нападающий, вышедший на лед в первом звене с капитаном команды Бо Хорватом и Броком Бэсером, отметился голом и тремя результативными передачами, впервые в заокеанской карьере набрав четыре очка за одну встречу.

Таким образом, на счету Михеева уже 12 голов в текущем сезоне, причем он отличался в каждом из трех поединков своего клуба с «Сан-Хосе» («Ванкувер» выиграл все эти встречи).

Кроме того, Михеев установил свой карьерный рекорд по показателю полезности в одной игре, завершив вечер с +5. Предыдущим достижением российского игрока были +4 в дебютном сезоне в сильнейшей лиге мира в составе »Торонто Мэйпл Лифс», за который он выступал до нынешнего лета. Интересно, что установил то достижение россиянин также в матче с «Сан-Хосе».

Хоккей,Илья Михеев,
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