Михеев установил личный рекорд в НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

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Левый нападающий, вышедший на лед в первом звене с капитаном команды Бо Хорватом и Броком Бэсером, отметился голом и тремя результативными передачами, впервые в заокеанской карьере набрав четыре очка за одну встречу.

Таким образом, на счету Михеева уже 12 голов в текущем сезоне, причем он отличался в каждом из трех поединков своего клуба с «Сан-Хосе» («Ванкувер» выиграл все эти встречи).