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1 час назад

Макдэвид обогнал Яромира Ягра по количеству победных голов за первые 8 сезонов в НХЛ

Чемпионат.comиещё 1

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз».

Макдэвид побил один из рекордов Яромира Ягра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», канадский нападающий вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов, принесших победу команде, за первые восемь сезонов в лиге. На счету Макдэвида 57 таких шайб. Благодаря этому капитан «нефтяников» обогнал Яромира Ягра (56) и сравнялся с Гленном Андерсоном. Больше Макдэвида в свои первые восемь сезонов победных голов забили Уэйн Гретцки (58), Александр Овечкин (59), Майк Босси (66) и Ги Лефлёр (70).

Напомним, в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1.

Хоккей,Гленн Андерсон,Ги Лефлер,Майк Босси,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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