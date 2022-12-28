Макдэвид побил один из рекордов Яромира Ягра

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», канадский нападающий вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов, принесших победу команде, за первые восемь сезонов в лиге. На счету Макдэвида 57 таких шайб. Благодаря этому капитан «нефтяников» обогнал Яромира Ягра (56) и сравнялся с Гленном Андерсоном. Больше Макдэвида в свои первые восемь сезонов победных голов забили Уэйн Гретцки (58), Александр Овечкин (59), Майк Босси (66) и Ги Лефлёр (70).