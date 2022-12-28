ЦСКА - СКА: смогут ли москвичи победить принципиального соперника?

28 декабря в матче КХЛ встретятся ЦСКА и СКА. Неделю назад сильнее были москвичи: смогут ли они вновь победить принципиального соперника? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: РИА Новости РИА Новости

ЦСКА - СКА: коэффициенты букмекеров на матч КХЛ 28 декабря

28 декабря в матче КХЛ встретятся ЦСКА и СКА. Начало - в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает небольшим фаворитом ЦСКА. Поставить на москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.50, это примерно 39% вероятности. Шансы петербуржцев аналитики оценили коэффициентом 2.65 (37%), а на ничью можно сделать ставку за 3.95 (24%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал шайб больше 4.5 можно с коэффициентом 1.68, а на тотал меньше 2.5 – за 2.18.

Сделать ставку на итоговую победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.85, а на СКА дают коэффициент 1.95.

ЦСКА угодил в кризис

Неделю назад команда Сергея Федорова победила в Санкт-Петербурге, но здесь можно точно сказать: счет не был по игре. И дальнейшие выступления армейцев это показали: последовали два поражения от «Локомотива» и московского «Динамо». Сергей Федоров экспериментирует с составом, но сказать, что у ЦСКА появляются какие-то новые наигранные сочетания, дающие результат, пока нельзя.

С другой стороны, противостояние ЦСКА и СКА - это вещь в себе. Каким бы ни было турнирное положение команд - дерби есть дерби. И здесь любая мелочь может сыграть в пользу как одного, так и другого коллектива. ЦСКА играет дома - это большой плюс для москвичей.

Ротенберг жаждет реванша

Если бы не то поражение петербуржцев дома от ЦСКА, то можно было бы сказать, что у СКА все великолепно. Но проигрыш принципиальному сопернику на уверенность команды Романа Ротенберга не повлиял: СКА идет катком по регулярному чемпионату, позволяя себе редкие оплошности. Ну а предстоящий матч должен закрыть гештальт недельной давности.

При этом какого-то особенного плана Роман Ротенберг делать под дерби не собирается. Команда будет играть в свой хоккей: первым номером, позволяя играть и себе, и сопернику.

На что ставить в матче ЦСКА - СКА

Букмекеры считают небольшим фаворитом ЦСКА, памятуя о выездной победе недельной давности. Вот только с тех пор москвичи проиграли два матча, а у соперника было на двое суток больше на подготовку к дерби. Фактор мотивации и свежести должен сработать. Поставить на победу СКА в матче в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.95.

Итак, как мы уже сказали, СКА имел на двое суток больше на восстановление. Да, совсем недавно были каникулы, но сезон уже на экваторе, поэтому нельзя сказать, что команды совершенно свежие. И к концу матча фактор выносливости должен сказаться. Даже если петербуржцы будут выигрывать - они не станут закрываться, команда Ротенберга этого просто не умеет. Сделать ставку на победу СКА в третьем периоде можно в БК Фонбет за 2.85.

Неделю назад мы увидели низовой поединок. Но классных мастеров в командах хватает, так что низ - это скорее исключение, чем правило в армейских дерби. Будем болеть за результативный хоккей! Поставить на ТБ 4.5 можно в БК Фонбет за 1.68. Ставите 1000 рублей - получите 1680 в случае успеха.

Реклама

Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»