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1 час назад

Российский защитник «Оттавы» Зайцев получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном»

Чемпионат.comиещё 1

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский защитник «Оттавы» Зайцев получил травму нижней части тела
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев получил травму нижней части тела, сообщает пресс-служба «Сенаторз». Хоккеист покинул площадку после первого периода и больше на лёд не выходил.

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит рассказал, что защитник, скорее всего, пропустит несколько матчей. Россиянин пройдёт медицинское обследование.

В текущем сезоне на счету Зайцева три результативные передачи в 19 играх при показателе полезности «-6». Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 416 матчей и 106 (19+87) очков при показателе полезности «-46».

Хоккей,Никита Зайцев,
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