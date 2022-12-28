Российский защитник «Оттавы» Зайцев получил травму нижней части тела

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 3:2.

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Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев получил травму нижней части тела, сообщает пресс-служба «Сенаторз». Хоккеист покинул площадку после первого периода и больше на лёд не выходил.

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит рассказал, что защитник, скорее всего, пропустит несколько матчей. Россиянин пройдёт медицинское обследование.