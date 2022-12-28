Мичков рассказал, почему не попадал в основу СКА

– Я, на самом деле, просто хотел играть. Меня перевели в «СКА-Неву», где я выкладывался на сто процентов. Старался забить, отдать в каждой игре. Все руководство знает, что у меня огромное желание играть. Спасибо им, что дали шанс поиграть в КХЛ за «Сочи» в КХЛ.