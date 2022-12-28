Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
30 минут назад

Мичков о том, почему не попадал в основу СКА: «Не знаю, если честно, вопрос не ко мне. Моя задача – играть»

Sports.ru

Матвей Мичков высказался о переходе из СКА в «Сочи» на правах аренды.

Мичков рассказал, почему не попадал в основу СКА
Фото: Sports.ruSports.ru

– Как ты узнал, что уезжаешь в аренду в «Сочи»?

– Я проснулся в Санкт-Петербурге. Мне позвонил агент и сказал, что я еду играть в «Сочи». Я попросил хотя бы несколько дней на сборы и приехал. В Сочи предоставили все условия: где жить, где питаться, где тренироваться. Потихоньку обустраиваюсь.

– Ярослав Лихачев сам попросился в аренду, когда «Локомотив» отправил его в ВХЛ. Ты просил руководство СКА тебя отпустить?

– Я, на самом деле, просто хотел играть. Меня перевели в «СКА-Неву», где я выкладывался на сто процентов. Старался забить, отдать в каждой игре. Все руководство знает, что у меня огромное желание играть. Спасибо им, что дали шанс поиграть в КХЛ за «Сочи» в КХЛ.

– Сам ты понимал, почему не попадал в основной состав СКА?

– Это вопрос не ко мне все же. Моя задача – играть в хоккей. Если честно, то я не знаю, – сказал форвард.

Хоккей,Ярослав Лихачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители