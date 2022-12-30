Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 91 шайбы.

Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Оттавы». Еще один точный бросок на свой счет записал Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» уступил со счетом 3:4 (ОТ).

24 декабря Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги.

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.