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2 часа назад

Хоккеисты ЦСКА второй раз в сезоне обыграли СКА

ТАСС

Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на "ЦСКА-Арене".

Хоккеисты ЦСКА второй раз в сезоне обыграли СКА
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (43-я и 49-я минуты) и Максим Соркин (58). У проигравших отличился Марат Хуснутдинов (28).

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Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, ЦСКА одержал вторую победу. Команда из Санкт-Петербурга ранее выигрывала со счетом 3:2 в овертайме и 6:2. Столичные армейцы 21 декабря в Санкт-Петербурге победили со счетом 2:1.

ЦСКА и СКА в четырех последних сезонах неизменно играли друг против друга в финале Западной конференции плей-офф КХЛ. Столичная команда выиграла все четыре противостояния. В сезоне-2019/20 плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. ЦСКА и СКА по два раза выигрывали Кубок Гагарина, команда из Москвы является действующим обладателем трофея.

СКА с 73 очками после 45 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА набрал 59 очков в 43 играх и занимает третью строчку. В следующем матче СКА 30 декабря на выезде сыграет с подмосковным "Витязем", ЦСКА в тот же день примет ярославский "Локомотив".

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд

Московский "Спартак" со счетом 3:4 в овертайме на выезде уступил череповецкой "Северстали". Красно-белые потерпели шестое поражение подряд. В основное время гости сумели уйти от поражения за четыре секунды до сирены благодаря точному броску Александра Хохлачева. В начале третьего период при счете 1:1 арбитры отменили гол "Спартака" после запроса на помехи вратарю от тренерского штаба "Северстали".

Казанский "Ак Барс" проиграл магнитогорскому "Металлургу" (2:4) в первом матче после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера. Три шайбы забросил нападающий "Металлурга" Николай Голдобин. Билялетдинов до этого входил в тренерский штаб исполняющего обязанности главного тренера Юрия Бабенко в качестве советника исполнительного директора по хоккейной вертикали. Билялетдинов выигрывал с "Ак Барсом" Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах.

В других матчах дня омский "Авангард" со счетом 5:0 разгромил "Автомобилист" из Екатеринбурга, уфимский "Салават Юлаев" проиграл челябинскому "Трактору" (2:4). "Авангард" и "Салават Юлаев" провели тысячные матчи в КХЛ. Ярославский "Локомотив" одержал пятую победу подряд, переиграв "Куньлунь Ред Стар" (4:2). Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 обыграло минское "Динамо", астанинский "Барыс" - новосибирскую Сибирь" (2:1), нижнекамский "Нефтехимик" оказался сильнее "Сочи" (4:0), который потерпел 15-е поражение подряд. Первые две шайбы "Нефтехимик" забросил в меньшинстве в течение 42 секунд.

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