Хоккеиста лишили гражданства Казахстана из-за российского паспорта

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Дмитрий Шевченко лишен гражданства Казахстана, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на казахстанские СМИ.

Сообщается, что причиной лишения гражданства стало наличие у Шевченко российского паспорта. Этот факт вскрылся после того, как Управление миграционной службы Астаны провело по просьбе болельщиков проверку в отношении хоккеиста. Двойное гражданство в Казахстане запрещено.

Таким образом, Шевченко лишился возможности выступать за национальную команду Казахстана. Стоит отметить, что хоккеист родился в России, а в сезоне-2017/18 получил гражданство Казахстана. За сборную дебютировал 25 апреля 2019 года.

Шевченко провел в Континентальной хоккейной лиге 268 матчей и набрал 45 (19+26) очков. За «Барыс» хоккеист выступал с 2017 по 2021 год, а также в 2022 году. Также Шевченко играл в омском «Авангарде».