Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
33 минуты назад

Хоккеист «Барыса» Шевченко лишен гражданства Казахстана из-за российского паспорта

Газета.Ru

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Дмитрий Шевченко лишен гражданства Казахстана, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на казахстанские СМИ.

Хоккеиста лишили гражданства Казахстана из-за российского паспорта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что причиной лишения гражданства стало наличие у Шевченко российского паспорта. Этот факт вскрылся после того, как Управление миграционной службы Астаны провело по просьбе болельщиков проверку в отношении хоккеиста. Двойное гражданство в Казахстане запрещено.

Таким образом, Шевченко лишился возможности выступать за национальную команду Казахстана. Стоит отметить, что хоккеист родился в России, а в сезоне-2017/18 получил гражданство Казахстана. За сборную дебютировал 25 апреля 2019 года.

Шевченко провел в Континентальной хоккейной лиге 268 матчей и набрал 45 (19+26) очков. За «Барыс» хоккеист выступал с 2017 по 2021 год, а также в 2022 году. Также Шевченко играл в омском «Авангарде».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Медисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Хоккей,Дмитрий Шевченко,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители