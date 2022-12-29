Сенсационный вынос США и уникальный рекорд канадского гения. Итоги дня МЧМ-2023

Сборная Словакии преподнесла неприятный сюрприз команде США, а канадцы мощно отыгрались на Германии после поражения от Чехии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Очередной день в расписании молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года состоял всего из двух матчей, однако каждый из них получился невероятно богатым на примечательные события.

Видео дня

Тон всему игровому дню задала сборная Словакии, сегодня в очередной раз доказавшая, что в их стране сейчас подобралось очень талантливое молодое хоккейное поколение. Даже без первого номера драфта НХЛ-2022 Юрая Слафковски, которого «Монреаль Канадиенс» не отпустил на мировой форум, команда Ивана Фенеша предстала в Канаде конкурентоспособным коллективом, в чём минувшей ночью на собственном опыте смогла убедиться сборная США.

Чемпионат.ком

Сборная США заслуженно считалась одним из главных фаворитов молодёжного чемпионата мира, но уже в первом матче столкнулась с проблемами в матче с главным аутсайдером своей группы — Латвией. После двух периодов счёт был ничейным, и тогда лишь рывок американцев в заключительной трети решил исход матча.

Со словаками «звёздно-полосатые» проспали начало игры и уже на третьей минуте первого периода оказались в роли отыгрывающейся команды после гола Либора Немеца. Вскоре американцы сравняли счёт — в большинстве проспект «Оттавы» Тайлер Буше добил шайбу в сетку, стоя на коленях, а ещё через две минуты Гэвин Бриндли вывел номинального фаворита встречи вперёд.

Но после перерыва словацкие хоккеисты сумели нанести нокаутирующий удар по американской команде. В течение всего 200 секунд подопечные Фенеша смогли не только отыграться, но и организовать себе отрыв в две шайбы. Последовательно отличились один из самых ярких игроков драфта НХЛ-2023 Далибор Дворски, Роберт Бачо и уже выбранный в конце первого раунда драфта НХЛ-2022 Филип Мешар.

Примечательно, что уже при счёте 4:2 в свою пользу словаки имели отличную возможность ещё сильнее увеличить преимущество, но пятиминутное большинство, полученное после удаления до конца матча Кенни Коннорса, осталось ими нереализованным, что, впрочем, никак не сказалось на итоговом результате.

У американцев можно отметить лишь Буше, оформившего в итоге дубль. Словаки же показали цельный хоккей, а главной звездой встречи стал второй номер прошлогоднего драфта Шимон Немец — защитник системы «Нью-Джерси» сделал три результативные передачи, завершив встречу с ассистентским хет-триком. Словаки одержали первую победу на МЧМ-2023, тогда как американцы потерпели первую неудачу в Монктоне. За последние 11 очных матчей словаки только третий раз обыграли американцев.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании TSN.

Чемпионат.ком

Домашний чемпионат чемпионат мира начался для хозяев турнира с сенсационного поражения – в первом матче на мировом первенстве подопечных Дэнниса Уильямса холодным душем окатила команда Чехии, заставив канадцев намного серьёзнее отнестись к своей следующей встрече на МЧМ-2023 – со сборной Германии.

«Мы ожидали, что наша игра вернётся в нормальное состояние, и это именно то, что мы получили», — впоследствии заявил канадский капитан Шейн Райт, полностью удовлетворённый тем, как сложилась сегодняшняя игра.

Сам нападающий системы «Сиэтл Кракен» сегодня отметился двумя результативными действиями, по разу выступив в роли автора заброшенной шайбы, а также в роли ассистента. Но вовсе не Райт стал главным героем всего игрового дня на МЧМ-2023. Настоящий концерт выдал фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард, забросивший три шайбы и сделавший ещё четыре результативные передачи.

17-летний игрок повторил рекорд молодёжной сборной Канады по очкам, набранным в одном матче молодёжного чемпионата мира. Ранее семь очков в одной игре МЧМ набирали только Дэйв Андрейчук (в 1983 году), Бренден Морроу (1999), Майк Каммаллери (2002) и Габриэль Бурк (2010).

После двух матчей на нынешнем МЧМ в активе Коннора стало 8 (4+4) результативных действий, а всего на его счету стало 12 заброшенных шайб на молодёжных первенствах, что уже является вторым результатом в истории сборной Канады. Столько же голов забили Эрик Линдрос, Джефф Картер и Джон Таварес, национальный же рекорд принадлежит Джордану Эберле (14).

«В этих списках есть довольно крутые имена, так что это определённо большая честь для меня». Но, в конце концов, это не значит слишком много. Я играю с очень хорошими игроками, и сегодня они упростили мне задачу, поэтому очевидно, что мне сильно повезло», — сказал Бедард о своих статистических достижениях.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании TSN.