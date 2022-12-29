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1 час назад

Кучеров поднялся на 1-е место в списке лучших ассистенов сезона в НХЛ

Газета.Ruиещё 3

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой его команды со счетом 4:1.

Кучеров занял 1-е место в списке лучших ассистенов сезона в НХЛ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Помимо Кучерова в этом матче результативной передачей отметился еще один россиянин из «Тампы» — Михаил Сергачев.

Дубль на счету Брейдена Пойнта, еще по одному голу в свой актив записали Алекс Киллорн и Брэндон Хагель.

Теперь на счету российского нападающего 37 результативных передач в 33 матчах сезона. Кучеров делит первое место в списке лучших ассистентов лиги с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем.

Также благодаря сегодняшней результативной передаче он поднялся на 4-е место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ. На счету россиянина 50 очков (13+37). Лидировать продолжает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». У него 67 набранных очков (31+36). Помимо него впереди Кучерова только Джейсон Робертсон и Леон Драйзайтль.

Хоккей,Михаил Сергачев,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Никита Кучеров,
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