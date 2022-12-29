Кучеров занял 1-е место в списке лучших ассистенов сезона в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой его команды со счетом 4:1.

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Помимо Кучерова в этом матче результативной передачей отметился еще один россиянин из «Тампы» — Михаил Сергачев.

Дубль на счету Брейдена Пойнта, еще по одному голу в свой актив записали Алекс Киллорн и Брэндон Хагель.

Теперь на счету российского нападающего 37 результативных передач в 33 матчах сезона. Кучеров делит первое место в списке лучших ассистентов лиги с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем.