Кучеров занял 1-е место в списке лучших ассистенов сезона в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой его команды со счетом 4:1.
Помимо Кучерова в этом матче результативной передачей отметился еще один россиянин из «Тампы» — Михаил Сергачев.
Дубль на счету Брейдена Пойнта, еще по одному голу в свой актив записали Алекс Киллорн и Брэндон Хагель.
Теперь на счету российского нападающего 37 результативных передач в 33 матчах сезона. Кучеров делит первое место в списке лучших ассистентов лиги с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем.
Также благодаря сегодняшней результативной передаче он поднялся на 4-е место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ. На счету россиянина 50 очков (13+37). Лидировать продолжает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». У него 67 набранных очков (31+36). Помимо него впереди Кучерова только Джейсон Робертсон и Леон Драйзайтль.