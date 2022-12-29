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52 минуты назад

У Ничушкина случился рецидив травмы в матче с "Нэшвиллом"

Газета.Ruиещё 2

Российский форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, только восстановившийся от повреждения, снова травмировал голеностоп во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ), состоявшегося перед рождественским перерывом.

У Ничушкина случился рецидив травмы в матче с "Нэшвиллом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ничушкин провел на льду 13:31, нанеся два броска по воротам и проведя один силовой прием.

О том, что россиянин получил повторное повреждение голеностопа, сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.

«У Вала то же самое. Это все еще немного мешает ему. У него были небольшие осложнения, и он просто чувствовал, что не в лучшей форме», — цитирует специалиста в своем Twitter журналист Кайл Фредриксон.

При этом сообщается, что Ничушкин должен вернуться в строй со дня на день. В текущем сезоне на его счету 16 (7+9) очков при показателе полезности +4 в 15 проведенных матчах.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» заинтересован в подписании испанского защитника парижского «ПСЖ» Серхио Рамоса.

Хоккей,Джаред Беднар,Серхио Рамос,Валерий Ничушкин,
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