Малкин рассказал о поражении "Питтсбурга" в матче, где команда вела 4:0

«Болельщики нас сейчас ненавидят. Мы не можем не играть 40 минут во втором и третьем периодах. Мы вели 4:0, старались забить больше… Нужно понимать, что это еще не конец. Мы не можем играть всего 20 минут, — цитирует россиянина Pittsburgh Hockey Now.