Малкин рассказал о поражении "Питтсбурга" в матче, где команда вела 4:0

Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ), в котором «пингвины» лидировали по ходу встречи со счетом 4:0.
«Болельщики нас сейчас ненавидят. Мы не можем не играть 40 минут во втором и третьем периодах. Мы вели 4:0, старались забить больше… Нужно понимать, что это еще не конец. Мы не можем играть всего 20 минут, — цитирует россиянина Pittsburgh Hockey Now.
— Мы просто бросили играть. У всех были голы и голевые передачи. Мы пытались забить еще четыре шайбы, думая, что сегодня будет легкая игра, и забыв об обороне».
Малкин не набрал очков в прошедшем матче, но закончил игру с показателем полезности +1. В текущем сезоне на его счету 33 (11+22) балла при показателе полезности +1 в 35 проведенных встречах.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию.