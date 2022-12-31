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1 час назад

Гол Свечникова помог "Каролине" разгромить "Флориду" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 3

На стадионе "Пи Эн Си Арена" завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Каролина Харрикейнз" принимала "Флориду Пантерз".

Гол Свечникова помог "Каролине" разгромить "Флориду" в матче НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Победу в матче одержали хоккеисты хозяйской команды со счетом 4:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Ноусен, Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен и Йеспери Котканиеми. Таким образом, "Каролина" с 54 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. "Флорида" занимает 12-ю позицию в той же конференции, имея в активе 36 баллов.

В следующем матче "Каролина" сыграет с "Нью Джерси Девилз". Встреча пройдет 1 января. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. 2 января "Флорида" сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс". Матч начнется в 01:00 мск.

Ранее Питтсбург Пингвинз" потерпел поражение от "Нью-Джерси Дэвилз".

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Теуво Терявяйнен,
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