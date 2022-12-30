«Как он это сделал?» В Америке крутят невероятный гол Капризова с отрицательного угла

Кирилл не перестаёт удивлять и проделывает фокусы, от вида которых челюсть падает на пол.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Кирилл Капризов не перестаёт удивлять и проделывать фокусы, от вида которых у болельщиков падает челюсть на пол. Сегодня его «Миннесота» принимала лидера Центрального дивизиона «Даллас», и россиянин продемонстрировал потрясающую ловкость рук (и никакого мошенничества)!

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В первом периоде «звёзды» воспользовались первым же удалением соперника и, несмотря на усилия Марка-Андре Флёри, открыли счёт. Тайлер Сегин подправил шайбу после броска Райана Сутера. Но донести это преимущество до перерыва у «Далласа» не получилось.

За три минуты до конца периода Капризов сделал то, чего никто не ожидал. Джейк Эттингер-то точно. Вот Кирилл борется в углу площадки, а через секунду выскакивает оттуда с шайбой, делает пару шагов и коварно бросает с отрицательного угла.

Конечно, он сделал это специально. И, конечно, исполнил всё чётко – шайба отскочила от шлема вратаря и залетела в сетку. Смотрите и наслаждайтесь этой красотой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Восторгов в Америке по поводу этого гола было много, а главным выводом стало то, что Капризов – не иначе как волшебник.

«Капризов – ведьмак. Кто вообще будет даже пытаться забить с такого угла?» — удивился журналист KSTP-TV К

«Да, это не выдуманный, а самый настоящий гол», — отметили в соцсетях «Миннесоты».

«Как он это сделал?» — задаются вопросом в соцсетях Bally Sports.

«Официально: Кирилл Капризов – волшебник», — резюмировал Sportsnet.

Эттингер после игры признался, что не ожидал такого коварного хода, и теперь у него на затылке синяк. «Я не знал, что он несёт угрозу воротам даже из-за лицевой линии. Теперь знаю. Этот гол на мне. Думаю, теперь у меня на голове синяк», — сказал Джейк Эттингер.

Капризов не только исполнил красоту, но и продлил результативную серию на домашней площадке до 13 матчей, вплотную приблизившись к клубному рекорду, который принадлежит Мариану Габорику (14 домашних матчей с очками в сезоне-2007/2008).

Кроме того, россиянин стал третьим игроком в истории «Уайлд», забросившим не менее 20 шайб в каждом из своих первых трёх сезонов в команде. До него подобное удавалось Эрику Стаалу и Брайану Ролстону.

Также он вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ в календарном году (55 голов), и на третье – в списке бомбардиров (117 очков).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» держалась в игре до третьего периода, хотя «Даллас» прилично перебрасывал соперника (43-24 по итогам матча). Флёри предпринимал героические усилия, но против подправлений и отскоков он был бессилен. В третьем периоде Уайатт Джонстон и Джейми Бенн забили ему с пятачка, а Сегин в концовке оформил дубль в пустые ворота.