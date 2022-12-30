Тарасов высказался о званиях звезда матча и звезда игрового дня

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не обращают внимания на то, кто из них стал звездой матча или игрового дня. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов.
"Если честно, не думаю, что кто-то сильно на это обращает внимание. Это больше для журналистов и фанатов. Как игрок скажу, что никто на это не смотрит", - сказал Тарасов.
21 ноября 23-летний Тарасов был признан третьей звездой игрового дня - в матче с "Флоридой" (5:3) он отразил 47 бросков из 50. 30 декабря по результатам матча "Тампа" - "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1 после серии буллитов) звездами матча были признаны вратарь победителей Андрей Василевский, его одноклубник нападающий Никита Кучеров и голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин. Затем Василевского признали третьей звездой игрового дня.
"Я бы не сказал, что дополнительной уверенности мне это [объявление лучшим игроком матча] придало. Просто старался играть, и так получилось, что было много бросков. Самое главное, что мы тот матч выиграли, а какой звездой признали - это второстепенное. Основной целью было выиграть, помочь команде", - добавил собеседник агентства.