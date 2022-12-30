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1 час назад

Тарасов считает, что игроки НХЛ не обращают внимания на звание звезды матча

ТАССиещё 1

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не обращают внимания на то, кто из них стал звездой матча или игрового дня. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов.

Тарасов высказался о званиях звезда матча и звезда игрового дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если честно, не думаю, что кто-то сильно на это обращает внимание. Это больше для журналистов и фанатов. Как игрок скажу, что никто на это не смотрит", - сказал Тарасов.

21 ноября 23-летний Тарасов был признан третьей звездой игрового дня - в матче с "Флоридой" (5:3) он отразил 47 бросков из 50. 30 декабря по результатам матча "Тампа" - "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1 после серии буллитов) звездами матча были признаны вратарь победителей Андрей Василевский, его одноклубник нападающий Никита Кучеров и голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин. Затем Василевского признали третьей звездой игрового дня.

"Я бы не сказал, что дополнительной уверенности мне это [объявление лучшим игроком матча] придало. Просто старался играть, и так получилось, что было много бросков. Самое главное, что мы тот матч выиграли, а какой звездой признали - это второстепенное. Основной целью было выиграть, помочь команде", - добавил собеседник агентства.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Даниил Тарасов,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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