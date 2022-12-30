Тарасов высказался о званиях звезда матча и звезда игрового дня

"Я бы не сказал, что дополнительной уверенности мне это [объявление лучшим игроком матча] придало. Просто старался играть, и так получилось, что было много бросков. Самое главное, что мы тот матч выиграли, а какой звездой признали - это второстепенное. Основной целью было выиграть, помочь команде", - добавил собеседник агентства.