Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на пятницу Василевский отразил 45 бросков из 46 и помог "Тампе" обыграть "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:1 после серии буллитам.

Первой звездой дня признан представитель Финляндии Александр Барков из "Флориды", который отметился хет-триком в матче с "Монреалем" (7:2). Второй звездой дня стал американский нападающий "Оттавы" Алекс Дебринкэт, забросивший две шайбы в ворота "Вашингтона" (4:3 ОТ).