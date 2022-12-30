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36 минут назад

Василевского признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге

ТАССиещё 1

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба лиги.

Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Фото: соцсетисоцсети

В ночь на пятницу Василевский отразил 45 бросков из 46 и помог "Тампе" обыграть "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:1 после серии буллитам.

Первой звездой дня признан представитель Финляндии Александр Барков из "Флориды", который отметился хет-триком в матче с "Монреалем" (7:2). Второй звездой дня стал американский нападающий "Оттавы" Алекс Дебринкэт, забросивший две шайбы в ворота "Вашингтона" (4:3 ОТ).

Хоккей,Алекс Дебринкэт,Александр Барков,Андрей Василевский,
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