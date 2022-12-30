Конгресс украинцев Канады выступил с официальным заявлением в адрес властей страны с просьбой запретить Александру Овечкину въезд на территорию государства.

«Овечкин ни разу не осудил действия России в Украине, а в его профиле в одной из социальных сетей по-прежнему стоит совместная фотография с Владимиром Путиным», – отмечается в заявлении.

Североамериканские поклонники хоккея следующим образом отреагировали на такое предложение.

@FrankieP15:– Канада пытается сделать все возможное, чтобы остановить поход Ови за рекордом Гретцки.

@mtomlinson52:– Люди склонны забывать многие вещи – например то, что произошло с Артемием Панариным, когда он высказался против Путина несколько лет назад. Тогда Панарину и его семье угрожали, и даже дошло до того, что ему пришлось взять паузу на несколько матчей.

@GARandall:– Слушайте, я совершенно не могу терпеть Путина и то, что он продолжает делать, чтобы дестабилизировать обстановку в мире… Но давайте прекратим все эти глупости про закрытие границ для одного спортсмена, который поддерживает политика.

@hockeyfreak9108:– В Канаде в ужасе от того, чтобы кто-то обойдет их «Золотого мальчика» по количеству забитых голов в НХЛ. Эта страна – посмешище.

@TsawwassenCanuk:– Как бы я ни был согласен с оценкой действий России, такие недальновидные заявления могут создать плохой прецедент.

@MyLegGuy25:– Ох уж как мне нравится, что все это завертелось, как только Овечкин пробил планку в 800 забитых голов. Прошел уже почти год с того, как начались военный действия, и внезапно появился неканадский игрок, который идет к тому, чтобы покорить «несокрушимый рекорд» – и в этой стране начинают лезть на стену. Сборище клоунов-ксенофобов.

@Paulgolnick:– Мы буквально в одном году от начала охоты на коммунистических ведьм. Все хотят думать, что мы такие прогрессивные и продвинутые, но люди по-прежнему поддаются такой вот низкосортной пропаганде.

@tjfloshie:– В Канаде не могут справиться с мыслью о том, что Ови обойдет Гретцки, поэтому просто начинают набрасывать на вентилятор, чтобы лучше себя чувствовать.

@MaazRr:– Когда люди критикуют российских хоккеистов за то, что те не высказываются против Путина, это просто смешно. У игроков там живут семьи, и любые неправильные слова или действия могут иметь губительные последствия для их родственников.

@Mentoch:– Странно, что это заявление касается русской суперзвезды, выступающей в Америке, а не десятков относительно не таких известных представителей России, играющих за канадские команды.

@Doogie2K:– Это глупое и непорядочное заявление по многим причинам.

@DarkRojoWolf:– Вы что, не знаете, что происходит с русскими, когда они не соглашаются с Путиным, в особенности если это происходит публично?

@studzle:– Нет шансов, что за этим заявлением не стоит Гретцки.

@Moosekayak:– А я хочу, чтобы Гретцки не дали въехать в Канаду за его трусливую поддержку незаконного вторжения Буша в Ирак.

Следующий матч в Канаде «Вашингтон» Овечкина проведет только 30 января, когда сыграет в гостях с «Торонто».