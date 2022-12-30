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19 минут назад

Конгресс украинцев Канады потребовал запретить Овечкину въезд в страну

Газета.Ru

Конгресс украинцев Канады обратился к правительству Канады с просьбой запретить российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, передает Washington Hockey Now.

В Канаде захотели запретить Овечкину въезд в страну
Фото: Tommy Gilligan/ReutersTommy Gilligan/Reuters

Представители направили в правительство Канады письмо. Овечкину, как и всем игрокам, для въезда в страну требуется виза и игры. Конгресс требует у правительства запретить игроку и то, и другое.

Овечкину в ближайшие месяцы предстоит два въезда в Канаду: 29 января «Вашингтон» должен сыграть в Онтарио с »Торонто Мэйпл Лифс», а 6 апреля в Квебеке должен пройти матч с «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги до 91 шайбы.

Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Оттавы». Еще один точный бросок на свой счет записал Евгений Кузнецов.

24 декабря Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги.

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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