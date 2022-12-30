Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист заключил контракт с клубом НХЛ

Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист Дэнни Жилкин заключил контракт с «Виннипег Джетс». Об этом в Twitter сообщил его агент Дэн Мильштейн.

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Это первое соглашение 19-летнего форварда с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уточняется, что договор рассчитан на три года.

До 2014 года Даниил Жилкин жил в России и выступал за московские школы ЦСКА и «Янтарь». Позднее он уехал в Канаду вместе с семьей и сменил имя на Дэнни. Нападающий также играл за «Гельф», выступающий в Хоккейной лиге Онтарио.