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37 минут назад

Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист заключил контракт с клубом НХЛ

Lenta.ru

Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист Дэнни Жилкин заключил контракт с «Виннипег Джетс». Об этом в Twitter сообщил его агент Дэн Мильштейн.

Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист заключил контракт с клубом НХЛ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Это первое соглашение 19-летнего форварда с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уточняется, что договор рассчитан на три года.

До 2014 года Даниил Жилкин жил в России и выступал за московские школы ЦСКА и «Янтарь». Позднее он уехал в Канаду вместе с семьей и сменил имя на Дэнни. Нападающий также играл за «Гельф», выступающий в Хоккейной лиге Онтарио.

13 июля стало известно, что россиянин Михаил Сергачев заключил новый контракт с «Тампой-Бэй Лайтнинг» и вошел в историю НХЛ как самый высокооплачиваемый российский защитник. Сумма его соглашения с командой составила 68 миллионов долларов за на восемь лет.

Хоккей,Дэн Мильштейн,Михаил Сергачев,
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