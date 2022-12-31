«Витязь» впервые за четыре матча сезона обыграл СКА

На «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» подошёл к концу матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и СКА. Подопечные Вячеслава Буцаева одержали непростую победу в овертайме – 6:5 ОТ.

За хозяев забивали Степан Старков (дубль), Александр Яремчук, Тайлер Граовац, Алексей Волгин и Владимир Галузин. У СКА в итоговый протокол попали Игорь Ожиганов, Дмитрий Яшкин (дубль), Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.

Эта победа стала первой для «Витязя» над СКА в нынешнем сезоне. Ранее коллектив из Подмосковья трижды уступал: 7 октября со счётом 4:3 в Санкт-Петербурге, 15 октября в родных стенах – 0:5. Ещё одна победа СКА со счётом 4:1 была зафиксирована в Северной столице 19 декабря.