Малкин обошел Федорова в списке российских бомбардиров НХЛ

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости в матче идёт первый период, «Питтсбург» впереди со счётом 1:0.

Фото: NHL.COM NHL.COM

Счёт в матче на 15-й минуте открыл российский нападающий Евгений Малкин. Это его 12-я шайба в сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1180 очков в 1016 матчах.