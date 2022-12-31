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58 минут назад

Малкин обошёл Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ, забросив в ворота «Нью-Джерси»

Чемпионат.com

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости в матче идёт первый период, «Питтсбург» впереди со счётом 1:0.

Малкин обошел Федорова в списке российских бомбардиров НХЛ
Фото: NHL.COMNHL.COM

Счёт в матче на 15-й минуте открыл российский нападающий Евгений Малкин. Это его 12-я шайба в сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1180 очков в 1016 матчах.

Таким образом, он обошёл Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. На счету Фёдорова 1179 очков в 1248 играх. Лидером этого списка является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1452 очка в 1312 матчах.

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