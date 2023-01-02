Кучеров попал в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ в 2022 году

Форвард «молний» занял пятое место в общем списке, на его счету 118 (38+80) результативных баллов по итогам года. На четвёртой позиции расположился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, также набравший 118 баллов. Третью строчку занял форвард Джонни Годро, ныне выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», однако начинавший 2022 год в «Калгари Флэймз». Канадец оформил 119 результативных действий.