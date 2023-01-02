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25 минут назад

Кучеров попал в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ в 2022 году

Чемпионат.comиещё 2

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров по итогам календарного 2022 года попал в пятёрку лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

Кучеров попал в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ в 2022 году
Фото:  twitter.com/TBLightning twitter.com/TBLightning

Форвард «молний» занял пятое место в общем списке, на его счету 118 (38+80) результативных баллов по итогам года. На четвёртой позиции расположился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, также набравший 118 баллов. Третью строчку занял форвард Джонни Годро, ныне выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», однако начинавший 2022 год в «Калгари Флэймз». Канадец оформил 119 результативных действий.

Второе место занял нападающий «огоньков» Мэттью Ткачук, набравший 121 очков. Наконец, лучший бомбардиром 2022 года стал канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 143 балла.

Хоккей,Мэттью Ткачук,Митчелл Марнер,Джонни Годро,Коннор Макдэвид,Никита Кучеров,
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