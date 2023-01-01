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1 час назад

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки еще на три шайбы

ТК «Звезда»

Российский форвард американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин забил свою 806-ую шайбу в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тем самым спортсмен сократил разрыв с лучшим снайпером лиги канадцем Уэйном Гретцки до 88.

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки еще на три шайбы
Фото: Jeanine Leech, Icon Sportswire, GloballookpressJeanine Leech, Icon Sportswire, Globallookpress

Новое продвижение к рекорду для Овечкина состоялось в матче Washington Capitals - Montreal Canadiens, в котором команда россиянина одержала победу со счетом 9:2. Всего за игру он забросил три шайбы, оформив хет-трик в ворота соперника на стадионе Capital One Arena в столице США.

Ранее результативность игры российского нападающего решила исход матча против Winnipeg Jets. В этой игре Овечкин оформил дубль, принеся своей команде уверенную победу со счетом 4:1. Шайбы, заброшенные на 19-ой и 60-ой минутах матча, стали для россиянина 801-ым и 802-ым голами в лиге. Таким образом он обошел другого топового снайпера лиги - Горди Хоу, заняв второе место в списке.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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