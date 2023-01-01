Овечкин приблизился к рекорду Гретцки еще на три шайбы

Российский форвард американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин забил свою 806-ую шайбу в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тем самым спортсмен сократил разрыв с лучшим снайпером лиги канадцем Уэйном Гретцки до 88.

Фото: Jeanine Leech, Icon Sportswire, Globallookpress Jeanine Leech, Icon Sportswire, Globallookpress

Новое продвижение к рекорду для Овечкина состоялось в матче Washington Capitals - Montreal Canadiens, в котором команда россиянина одержала победу со счетом 9:2. Всего за игру он забросил три шайбы, оформив хет-трик в ворота соперника на стадионе Capital One Arena в столице США.