Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ по итогам матчей, состоявшихся 31 декабря.
В субботу «Кэпиталз» на своем льду разгромили «Монреаль» со счетом 9:2, Овечкин оформил хет трик.
Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Алекс Тах, набравший четыре очка (два гола и две результативные передачи) в выездной игре против «Бостона» (4:3 ОТ). На третьей строчке нападающий «Тампы» Алекс Киллорн, на счету которого гол в домашней игре с «Аризоной» (5:3).
В текущем сезоне 37 летний Овечкин набрал 45 очков (26 голов и 19 результативных передач) в 39 играх.