Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Алекс Тах, набравший четыре очка (два гола и две результативные передачи) в выездной игре против «Бостона» (4:3 ОТ). На третьей строчке нападающий «Тампы» Алекс Киллорн, на счету которого гол в домашней игре с «Аризоной» (5:3).