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24 минуты назад

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Матч ТВ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ по итогам матчей, состоявшихся 31 декабря.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу «Кэпиталз» на своем льду разгромили «Монреаль» со счетом 9:2, Овечкин оформил хет трик.

Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Алекс Тах, набравший четыре очка (два гола и две результативные передачи) в выездной игре против «Бостона» (4:3 ОТ). На третьей строчке нападающий «Тампы» Алекс Киллорн, на счету которого гол в домашней игре с «Аризоной» (5:3).

В текущем сезоне 37 летний Овечкин набрал 45 очков (26 голов и 19 результативных передач) в 39 играх.

Хоккей,Александр Овечкин,
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