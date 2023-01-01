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1 час назад

Шипачева признали лучшим нападающим декабря в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС

Игрок казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев признан лучшим нападающим декабря в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба лиги.

Шипачева признали лучшим нападающим декабря в КХЛ
Фото: ХК «Ак Барс»ХК «Ак Барс»

Шипачев в 10 играх прошедшего месяца забросил 1 шайбу и сделал 11 результативных передач. В 45 матчах текущего сезона 35-летний форвард набрал 32 (6 заброшенных шайб + 26 результативных передач) очка.

Шипачев на протяжении четырех предыдущих лет выступал за московское "Динамо" и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги по итогам регулярного чемпионата. В КХЛ нападающий также играл за череповецкую "Северсталь" и петербургский СКА, в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года и чемпионом мира 2014 года.

Лучшим вратарем месяца признан Василий Демченко из омского "Авангарда". Он провел семь игр, в которых его команда одержала пять побед. Голкипер пропускал в среднем 1,42 шайбы за игру, отразив 94,7% бросков по своим воротам и однажды сыграв "на ноль". Лучшим защитником стал Даниил Пыленков из череповецкой "Северстали", в 9 играх он набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности "+6".

Лучшим новичком был признан нападающий ярославского "Локомотива" Степан Никулин. В 10 матчах 21-летний форвард набрал 9 (4+5) очков.

Хоккей,Даниил Пыленков,Вадим Шипачев,Василий Демченко,СКА,ХК Северсталь,Динамо,ХК Авангард,
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