Шипачева признали лучшим нападающим декабря в КХЛ

Игрок казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев признан лучшим нападающим декабря в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба лиги.

Фото: ХК «Ак Барс» ХК «Ак Барс»

Шипачев в 10 играх прошедшего месяца забросил 1 шайбу и сделал 11 результативных передач. В 45 матчах текущего сезона 35-летний форвард набрал 32 (6 заброшенных шайб + 26 результативных передач) очка.

Шипачев на протяжении четырех предыдущих лет выступал за московское "Динамо" и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги по итогам регулярного чемпионата. В КХЛ нападающий также играл за череповецкую "Северсталь" и петербургский СКА, в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года и чемпионом мира 2014 года.

Лучшим вратарем месяца признан Василий Демченко из омского "Авангарда". Он провел семь игр, в которых его команда одержала пять побед. Голкипер пропускал в среднем 1,42 шайбы за игру, отразив 94,7% бросков по своим воротам и однажды сыграв "на ноль". Лучшим защитником стал Даниил Пыленков из череповецкой "Северстали", в 9 играх он набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности "+6".