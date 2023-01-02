Россиянина Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ

Вратарь хоккейного клуба Carolina Hurricanes 23-летний россиянин Петр Кочетков признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), об этом говорится на сайте НХЛ.

«В течение декабря Кочетков заработал семь побед и потерпел только одно поражение в овертайме», – пишут СМИ.

Согласно приложенной статистике, в среднем россиянин отражает 93,9 процентов атак на ворота, а пропускает лишь 1,63 шайбы. Кочетков дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22. Ранее он играл за санкт-петербургский СКА, нижегородский «Торпедо» и подмосковный клуб «Витязь».