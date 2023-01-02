Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

Россиянина Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Вратарь хоккейного клуба Carolina Hurricanes 23-летний россиянин Петр Кочетков признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), об этом говорится на сайте НХЛ.

Россиянина Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В течение декабря Кочетков заработал семь побед и потерпел только одно поражение в овертайме», – пишут СМИ.

Согласно приложенной статистике, в среднем россиянин отражает 93,9 процентов атак на ворота, а пропускает лишь 1,63 шайбы. Кочетков дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22. Ранее он играл за санкт-петербургский СКА, нижегородский «Торпедо» и подмосковный клуб «Витязь».

Ранее «ФедералПресс» писал, что Александр Овечкин стал вторым игроком в НХЛ.

Хоккей,Петр Кочетков,Александр Овечкин,Торпедо,СКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители