Овечкина признали первой звездой декабря в НХЛ

Российский форвард клуба "Вашингтон" Александр Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба НХЛ.

Фото: AP Photo/ Nick Wass AP Photo/ Nick Wass

Россиянин набрал 22 (13 шайб + 9 передач) очка в 15 матчах. Во встрече с "Виннипегом" (4:1) 24 декабря россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах, выйдя на второе место в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкин обошел канадца Горди Хоу, на счету которого 801 шайба.