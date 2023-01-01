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1 час назад

Овечкина признали первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге

ТАСС

Российский форвард клуба "Вашингтон" Александр Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба НХЛ.

Овечкина признали первой звездой декабря в НХЛ
Фото: AP Photo/ Nick WassAP Photo/ Nick Wass

Россиянин набрал 22 (13 шайб + 9 передач) очка в 15 матчах. Во встрече с "Виннипегом" (4:1) 24 декабря россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах, выйдя на второе место в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкин обошел канадца Горди Хоу, на счету которого 801 шайба.

Овечкин сравнялся с Кросби по очкам за карьеру в НХЛ

Второй звездой был признан канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, у которого 31 очко (17 + 14) в 15 матчах, третьей - американский нападающий "Баффало" Тэйдж Томпсон - 22 очка в 11 матчах (13 + 9).

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