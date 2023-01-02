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1 час назад

Барабанов признан первой звездой матча с «Чикаго»

Чемпионат.comиещё 2

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Барабанова признали первой звездой матча с «Чикаго»
Фото: NHL.COMNHL.COM

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой признан российский нападающий Александр Барабанов, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой. На счету Барабанова шесть голов и 17 передач в нынешнем сезоне.

Второй звездой стал шведский защитник Эрик Карлссон, ставший автором двух результативных передач. Третья звезда — Логан Кутюр, также записавший на свой счёт два ассиста.

Хоккей,Эрик Карлссон,Александр Барабанов,
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