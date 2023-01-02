Барабанова признали первой звездой матча с «Чикаго»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фото: NHL.COM NHL.COM

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой признан российский нападающий Александр Барабанов, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой. На счету Барабанова шесть голов и 17 передач в нынешнем сезоне.