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39 минут назад

Умер олимпийский чемпион Сергей Баутин

Никита Бородкин

Победитель Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин скончался в возрасте 55 лет. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба московского клуба «Динамо», в составе которого выступал защитник.

Умер олимпийский чемпион Сергей Баутин
Фото: Сайт Федерации хоккея РоссииСайт Федерации хоккея России

Причины смерти спортсмена не называются. «Динамо» выражает соболезнования родным и близким Баутина.

«Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Баутин родился 11 марта 1967 года в Рогачеве. Является воспитанником мурманской хоккейной школы, выступал на позиции защитника. Профессиональную карьеру начал в саратовском «Кристалле», позже выступал за московское «Динамо» — в его составе он дважды становился чемпионом страны. Играл в НХЛ за «Виннипег», «Сан-Хосе», «Детройт». Также выступал за шведские «Лулео», германский «Нюрнберг Айс Тайгерс» и за японский «Одзи Иглз».

В составе национальной сборной выиграл золотую медаль Олимпиады в Барселоне, также выступал на трех чемпионатах мира в 1992, 1997 и 1999 годах.

Хоккей,Динамо,
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