Умер олимпийский чемпион Сергей Баутин

Победитель Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин скончался в возрасте 55 лет. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба московского клуба «Динамо», в составе которого выступал защитник.

Фото: Сайт Федерации хоккея России Сайт Федерации хоккея России

Причины смерти спортсмена не называются. «Динамо» выражает соболезнования родным и близким Баутина.

«Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Баутин родился 11 марта 1967 года в Рогачеве. Является воспитанником мурманской хоккейной школы, выступал на позиции защитника. Профессиональную карьеру начал в саратовском «Кристалле», позже выступал за московское «Динамо» — в его составе он дважды становился чемпионом страны. Играл в НХЛ за «Виннипег», «Сан-Хосе», «Детройт». Также выступал за шведские «Лулео», германский «Нюрнберг Айс Тайгерс» и за японский «Одзи Иглз».