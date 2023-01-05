Сборная Канады обыграла США и вышла в финал МЧМ

Сборная Канады выиграла у США в полуфинале домашнего для себя молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу канадцев.
Самым результативным игроком встречи стал Джошуа Рой — два гола и две голевые передачи.
В финале турнира канадцы сыграют со сборной Чехии, которая в своем полуфинале победила Швецию в овертайме со счетом 2:1. Финал запланирован на 6 января.
ЧМ U-20. 2023
США (U-20) — Канада (U-20) — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
Голы: Кули, 1:19. Коннорс, 10:30. — Бедард, 11:49. Станковен, 20:47. Фантилли, 25:46. Руа, 32:20, 56:45 (мен.). Кларк, 49:45.