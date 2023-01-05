Сборная Канады обыграла США и вышла в финал МЧМ

Сборная Канады выиграла у США в полуфинале домашнего для себя молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу канадцев.

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Самым результативным игроком встречи стал Джошуа Рой — два гола и две голевые передачи.

В финале турнира канадцы сыграют со сборной Чехии, которая в своем полуфинале победила Швецию в овертайме со счетом 2:1. Финал запланирован на 6 января.

ЧМ U-20. 2023

США (U-20) — Канада (U-20) — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)