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1 час назад

Сборная Канады обыграла США и вышла в финал МЧМ

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Сборная Канады выиграла у США в полуфинале домашнего для себя молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу канадцев.

Сборная Канады обыграла США и вышла в финал МЧМ
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Самым результативным игроком встречи стал Джошуа Рой — два гола и две голевые передачи.

В финале турнира канадцы сыграют со сборной Чехии, которая в своем полуфинале победила Швецию в овертайме со счетом 2:1. Финал запланирован на 6 января.

ЧМ U-20. 2023

США (U-20) — Канада (U-20) — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Голы: Кули, 1:19. Коннорс, 10:30. — Бедард, 11:49. Станковен, 20:47. Фантилли, 25:46. Руа, 32:20, 56:45 (мен.). Кларк, 49:45.

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