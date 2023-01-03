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23 минуты назад

Третьяк рассказал о ситуации в российском хоккее

Илья Родин

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк призвал не беспокоиться за состояние российского хоккея. Он добавил, что его развитию уделяется много внимания, пишет РИА «Новости».

Третьяк рассказал о ситуации в российском хоккее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в марте 2022 года IIHF объявила об отстранении российской и белорусской сборной от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, Россия лишилась права проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года.

«Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что все исправится, но это сложно», - рассказал Третьяк.

Глава ФХР пояснил, что в России чемпионат интересный, команды сражаются за право выйти в плей-офф КХЛ. Он добавил, что федерация уделяет много внимания развитию хоккея внутри страны.

В каких видах спорта россиянам еще разрешено выступать?

По оценке Третьяка, в РФ хорошая школа, порядка 700 катков. Значительные результаты дал запущенный федерацией проект «Красная машина».

Глава ФХР резюмировал, что в России есть возможности для роста молодых звездочек.

Хоккей,Владислав Третьяк,
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