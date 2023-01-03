Третьяк рассказал о ситуации в российском хоккее

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк призвал не беспокоиться за состояние российского хоккея. Он добавил, что его развитию уделяется много внимания, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в марте 2022 года IIHF объявила об отстранении российской и белорусской сборной от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, Россия лишилась права проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года.

«Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что все исправится, но это сложно», - рассказал Третьяк.

Глава ФХР пояснил, что в России чемпионат интересный, команды сражаются за право выйти в плей-офф КХЛ. Он добавил, что федерация уделяет много внимания развитию хоккея внутри страны.

По оценке Третьяка, в РФ хорошая школа, порядка 700 катков. Значительные результаты дал запущенный федерацией проект «Красная машина».