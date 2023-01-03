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1 час назад

«Авангард» разгромил «Автомобилист» со счётом 7:1, одержав седьмую победу подряд

Чемпионат.comиещё 2

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0).

«Авангард» разгромил «Автомобилист» со счётом 7:1
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 14-й минуте Арсений Грицюк с передачи Сергея Толчинского вывел омичей вперёд. На 24-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. Через 27 секунд Алексей Береглазов вновь вывел «Авангард» вперёд. На 33-й минуте Семён Чистяков забросил третью шайбу. На 35-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Алекса Бродхёрста забил четвёртый гол. На 54-й минуте Владимир Ткачёв довёл счёт до крупного, а через 23 секунды Толчинский — до разгромного. Точку во встрече поставил Ткачёв, оформивший хет-трик.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 5 января в гостях сыграет с «Сибирью». «Трактор» 6 января примет «Автомобилист».

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