Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты»

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

На момент написания новости в матче закончился второй период. Счёт — 4:1.

На 18-й минуте «Миннесота» увеличила своё преимущество. Шайбу забросил российский форвард команды Кирилл Капризов.

Таким образом, Капризов продлил свою домашнюю результативную серию до 14 игр кряду. Теперь он достиг самого длинного отрезка в истории клуба по количеству таких игр подряд. Обладателем рекорда также является Мариан Габорик, которому удалось набрать 14 результативных домашних матчей кряду в сезоне-2007/2008.