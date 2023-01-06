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1 час назад

ЦСКА нанёс «Сочи» 18-е поражение подряд в КХЛ

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Московский ЦСКА всухую обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Москве на льду «ЦСКА-Арены» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

ЦСКА нанес «Сочи» 18-е поражение подряд в КХЛ
Фото: championat.comchampionat.com

Армейцы открыли счёт на 26-й минуте и держали минимальное преимущество до самой концовки. За две минуты до сирены Матвей Мичков в составе сочинцев не реализовал буллит, а за восемь секунд до конца основного времени москвичи забросили вторую шайбу.

Таким образом, ЦСКА нанёс «Сочи» 18-е поражение подряд в нынешнем розыгрыше регулярки КХЛ. Ранее сочинцы проиграли 17 матчей подряд, пропустив 72 шайбы. Последняя победа сочинского клуба датируется 15 ноября 2022 года.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в сводной таблице КХЛ, набрав 18 очков. Отставание от ближайшего конкурента составляет столько же очков.

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