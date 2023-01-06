ЦСКА нанес «Сочи» 18-е поражение подряд в КХЛ

Московский ЦСКА всухую обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Москве на льду «ЦСКА-Арены» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Армейцы открыли счёт на 26-й минуте и держали минимальное преимущество до самой концовки. За две минуты до сирены Матвей Мичков в составе сочинцев не реализовал буллит, а за восемь секунд до конца основного времени москвичи забросили вторую шайбу.