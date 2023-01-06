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47 минут назад

Овечкин, Шестёркин, Кучеров и Свечников выступят на Матче звёзд НХЛ

Чемпионат.com

Стали известны имена первых игроков, которые выступят в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Овечкин, Шестеркин, Кучеров и Свечников выступят на Матче звезд НХЛ
Фото: ТАССТАСС

В список игроков вошли российские хоккеисты Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Андрей СвечниковКаролина Харрикейнз»). Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.

Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате 3 на 3, в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырех команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.

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