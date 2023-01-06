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38 минут назад

Сборная Канады по хоккею установила рекорд по победам на молодежных ЧМ

Lenta.ru

Сборная Канады по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира 2023 года, прошедшего в Галифаксе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная Канады по хоккею установила рекорд по победам на молодежных ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В финале канадцы одержали победу над национальной командой Чехии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Дилан Гюнтер, оформивший дубль, и Шейн Райт. У чехов отметились Иржи Кулих и Якуб Кос. В полуфинале канадцы разгромили сборную США. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Сборная Канады установила рекорд по победам на молодежных ЧМ. В их активе 20 побед на турнирах. У сборных СССР, СНГ и России — 13 титулов, что является вторым показателем.

Сборная России была отстранена от участия в молодежном чемпионате мира из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF). Все отечественные команды были лишены права соревноваться под эгидой организации. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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