Сборная Канады по хоккею установила рекорд по победам на молодежных ЧМ

Сборная Канады по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира 2023 года, прошедшего в Галифаксе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале канадцы одержали победу над национальной командой Чехии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Дилан Гюнтер, оформивший дубль, и Шейн Райт. У чехов отметились Иржи Кулих и Якуб Кос. В полуфинале канадцы разгромили сборную США. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Сборная Канады установила рекорд по победам на молодежных ЧМ. В их активе 20 побед на турнирах. У сборных СССР, СНГ и России — 13 титулов, что является вторым показателем.