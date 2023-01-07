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1 час назад

Овечкин стал рекордсменом НХЛ по сыгранным матчам среди российских хоккеистов

Матч ТВ

В НХЛ проходит матч регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предэйторз».

Овечкин стал рекордсменом НХЛ по сыгранным матчам среди российских хоккеистов
Фото: ТАССТАСС

В составе гостей во встрече принимает участие Александр Овечкин. Для капитана столичного клуба этот матч является 1316-м в НХЛ. По данному показателю Овечкин сравнялся с Алексеем Ковалевым, который ранее единолично возглавлял рейтинг по сыгранным матчам в лиге среди российских игроков.

В текущем сезоне Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач.

В матче «Вашингтон» — «Нэшвилл» идет первый период, гости ведут в счете с минимальным счетом.

Хоккей,Александр Овечкин,Алексей Ковалев,
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