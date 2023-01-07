Овечкин стал рекордсменом НХЛ по сыгранным матчам среди российских хоккеистов

В НХЛ проходит матч регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предэйторз».
В составе гостей во встрече принимает участие Александр Овечкин. Для капитана столичного клуба этот матч является 1316-м в НХЛ. По данному показателю Овечкин сравнялся с Алексеем Ковалевым, который ранее единолично возглавлял рейтинг по сыгранным матчам в лиге среди российских игроков.
В текущем сезоне Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач.
В матче «Вашингтон» — «Нэшвилл» идет первый период, гости ведут в счете с минимальным счетом.