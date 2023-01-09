Овечкин побил новый рекорд в НХЛ

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин установил рекорд среди россиян по числу сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (NHL). По этому показателю он превзошел предыдущего рекордсмена Алексея Ковалева .

Washington Capitals встречается с Columbus Blue Jackets на своей арене. Встреча стала для капитана команды Овечкина 1317-й в карьере в NHL, в результате чего он вышел на первое место среди россиян по количеству проведенных игр за всю историю лиги. Россиянин Ковалев сыграл в NHL 1316 игр.