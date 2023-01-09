Болельщики "Вашингтона" встретили Овечкина овациями

В эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс". Матч проходит на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне.

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Завершился второй период. "Кэпиталз" впереди со счетом 1:0. Шайбу забросил защитник Эрик Густафссон. Ему ассистировали Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Перед началом игры болельщики на арене "Вашингтона" устроила овации Александру Овечкину, Никласу Бекстрему и Тому Уилсону, которые начали матч в стартовой тройке нападения.

Отметим, что Бэкстрем и Уилсон после травм проводят первую встречу в нынешнем сезоне. "Вашингтон" в случае победы поднимется на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 52 очка. "Коламбус" находится на последнем месте в той же конференции, имея в активе 26 баллов.