Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Болельщики "Вашингтона" устроили овации Овечкину, Бекстрему и Уилсону

Газета.Ruиещё 1

В эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс". Матч проходит на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне.

Болельщики "Вашингтона" встретили Овечкина овациями
Фото: ТАССТАСС

Завершился второй период. "Кэпиталз" впереди со счетом 1:0. Шайбу забросил защитник Эрик Густафссон. Ему ассистировали Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Перед началом игры болельщики на арене "Вашингтона" устроила овации Александру Овечкину, Никласу Бекстрему и Тому Уилсону, которые начали матч в стартовой тройке нападения.

Отметим, что Бэкстрем и Уилсон после травм проводят первую встречу в нынешнем сезоне. "Вашингтон" в случае победы поднимется на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 52 очка. "Коламбус" находится на последнем месте в той же конференции, имея в активе 26 баллов.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на чистое первое место по проведенным матчам в НХЛ среди российских игроков, обогнав по этому показателю Алексея Ковалева.

Хоккей,Том Уилсон,Александр Овечкин,Алексей Ковалев,Эрик Густафссон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители