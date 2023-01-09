Капризов признан второй звездой матча с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Второй звездой стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, не отметившийся в этой встрече результативными действиями. Третья звезда — защитник «Сент-Луиса» Калле Росен, который отличиться результативными действиями в сегодняшнем матче также не сумел.