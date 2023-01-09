«Автомобилист» прям как раненый зверь. Это пройдет» — Каменский

— «Автомобилист» проиграл 9 игр подряд. Прям как раненый зверь! Что происходит с клубом? Бывают спады в команде. В клубе хорошие игроки. Возможно, время не самое лучшее с таким интенсивным календарем. Он повлиял на физическую форму команды. Это пройдет, и команда обретет свою форму. «Автомобилист» справится с этим!



Каждый встреча — новый матч. Во первых, у команды поменялся тренер; во вторых, у «Автомобилиста» сменилась тактика. Будет точно интересный матч с ЦСКА! С сильной командой всегда приятно играть. Если достойно сыграют, то смогут переломить неудачу в последнее время. Победа для «Автомобилиста» будет не сенсацией, скорее хорошим стимулом двигаться дальше и побеждать. ЦСКА должен подтвердить свой высокий уровень, на котором они сейчас играют. Хоккей — игра непредсказуемая. Не могу предвидеть, как пойдет матч. Знаю, что матч будет красивым для зрителей и для болельщиков. Смотрите и болейте за свою команду! — сказал Каменский Sport24.