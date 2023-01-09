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1 час назад

«Автомобилист» прям как раненый зверь. Это пройдет» — Каменский

Матч ТВиещё 4

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский считает, что «Автомобилист» обретет свою форму, несмотря на спад, и проведет интересный матч в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ с ЦСКА.

«Автомобилист» прям как раненый зверь. Это пройдет» — Каменский
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— «Автомобилист» проиграл 9 игр подряд. Прям как раненый зверь! Что происходит с клубом? Бывают спады в команде. В клубе хорошие игроки. Возможно, время не самое лучшее с таким интенсивным календарем. Он повлиял на физическую форму команды. Это пройдет, и команда обретет свою форму. «Автомобилист» справится с этим!

Каждый встреча — новый матч. Во первых, у команды поменялся тренер; во вторых, у «Автомобилиста» сменилась тактика. Будет точно интересный матч с ЦСКА! С сильной командой всегда приятно играть. Если достойно сыграют, то смогут переломить неудачу в последнее время. Победа для «Автомобилиста» будет не сенсацией, скорее хорошим стимулом двигаться дальше и побеждать. ЦСКА должен подтвердить свой высокий уровень, на котором они сейчас играют. Хоккей — игра непредсказуемая. Не могу предвидеть, как пойдет матч. Знаю, что матч будет красивым для зрителей и для болельщиков. Смотрите и болейте за свою команду! — сказал Каменский Sport24.

«Автомобилист» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб 10 января на своем льду примет столичный ЦСКА.

Хоккей,Валерий Каменский,
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