Почему другим россиянам будет сложно догнать Овечкина

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко ответил на вопрос, может ли кто-то из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) догнать Александра Овечкина по количеству матчей в лиге.
«Овечкин будет играть как минимум пока действует контракт, дальше все зависит от его желаний, поэтому трудно загадывать. Это будет сложно, учитывая нынешние реалии. Сейчас очень мало российских игроков в НХЛ, дай Бог, чтобы кто то из них смог так долго играть на таком уровне, как Александр. Надеюсь, российская школа хоккея будет представлена в НХЛ в больших размерах, тогда и повысятся ставки на то, что кто то сможет догнать и обогнать Овечкина», — передает слова Терещенко «Матч ТВ».
Сегодня Александр Овечкин провел свой 1317-й матч в лиге. По этому показателю он обогнал Алексея Ковалева. Таким образом, капитан «Вашингтона» вышел на чистое первое место по проведенным матчам в НХЛ среди российских игроков.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 29 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 43 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 809 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.