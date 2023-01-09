Почему другим россиянам будет сложно догнать Овечкина

«Овечкин будет играть как минимум пока действует контракт, дальше все зависит от его желаний, поэтому трудно загадывать. Это будет сложно, учитывая нынешние реалии. Сейчас очень мало российских игроков в НХЛ, дай Бог, чтобы кто то из них смог так долго играть на таком уровне, как Александр. Надеюсь, российская школа хоккея будет представлена в НХЛ в больших размерах, тогда и повысятся ставки на то, что кто то сможет догнать и обогнать Овечкина», — передает слова Терещенко «Матч ТВ».