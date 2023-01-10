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29 минут назад

Игрок НХЛ рассказал, как прививает русскую культуру детям в Канаде

Елена Прошина

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров, живущий в Канаде, рассказал «Чемпионату», как прививает русскую культуру своим дочерям.

Игрок НХЛ рассказал, как прививает русскую культуру детям в Канаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у него дома все говорят только на русском языке, а старшая дочь посещает русские уроки. Кроме того, семья часто ходит в русские рестораны и магазины.

«Есть ли возможность развивать русскую культуру в моих дочерях? Мы дома только по-русски общаемся, старшая ходит на русские уроки. Пытаемся пока. В Калгари много украинцев, много русских – около 70 тыс. русскоговорящих, так что все равно находим что-то. Русские рестораны, магазины есть – все нормально», — сказал Задоров.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал идею ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались литовцам приемлемыми. Кроме того, по его мнению, в Литве потребности в русской культуре снижаются. По его словам, Россия «сознательно использует культуру как оружие».

Хоккей,Никита Задоров,
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