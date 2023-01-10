Игрок НХЛ рассказал, как прививает русскую культуру детям в Канаде

«Есть ли возможность развивать русскую культуру в моих дочерях? Мы дома только по-русски общаемся, старшая ходит на русские уроки. Пытаемся пока. В Калгари много украинцев, много русских – около 70 тыс. русскоговорящих, так что все равно находим что-то. Русские рестораны, магазины есть – все нормально», — сказал Задоров.