Игрок НХЛ рассказал, как прививает русскую культуру детям в Канаде

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров, живущий в Канаде, рассказал «Чемпионату», как прививает русскую культуру своим дочерям.
По его словам, у него дома все говорят только на русском языке, а старшая дочь посещает русские уроки. Кроме того, семья часто ходит в русские рестораны и магазины.
«Есть ли возможность развивать русскую культуру в моих дочерях? Мы дома только по-русски общаемся, старшая ходит на русские уроки. Пытаемся пока. В Калгари много украинцев, много русских – около 70 тыс. русскоговорящих, так что все равно находим что-то. Русские рестораны, магазины есть – все нормально», — сказал Задоров.
Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал идею ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались литовцам приемлемыми. Кроме того, по его мнению, в Литве потребности в русской культуре снижаются. По его словам, Россия «сознательно использует культуру как оружие».