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1 час назад

Российский хоккеист подрался с американцем в матче НХЛ

Никита Бородкин

Российский нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин подрался с американским форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Бренданом Лемье в конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Газета.Ru», встреча завершилась победой «Королей» со счетом 6:3.

Конфликт начался со словесной перепалки после сбрасывания в конце третьего тайма. В один момент игроки побросали клюшки и сняли перчатки, после чего начали драку. Рефери сперва не вмешивались в потасовку, однако, когда Костин повалил Лемье на лед, судьи оттащили его от оппонента.

Оба хоккеиста в результате получили по пять штрафных минут, а 23-летний россиянин заработал еще десять минут за неспортивное поведение — вероятно, за удар после того, как оба игрока оказались на льду.

Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Костин провел за «Ойлерз» 25 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков. Его команда после 42 игр с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Лос-Анджелес» набрал 54 очка в 44 матчах и занимает второе место.

Хоккей,Видео,Клим Костин,
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