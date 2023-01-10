Российский хоккеист подрался с американцем в матче НХЛ

Российский нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин подрался с американским форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Бренданом Лемье в конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Газета.Ru», встреча завершилась победой «Королей» со счетом 6:3.

Конфликт начался со словесной перепалки после сбрасывания в конце третьего тайма. В один момент игроки побросали клюшки и сняли перчатки, после чего начали драку. Рефери сперва не вмешивались в потасовку, однако, когда Костин повалил Лемье на лед, судьи оттащили его от оппонента.

Оба хоккеиста в результате получили по пять штрафных минут, а 23-летний россиянин заработал еще десять минут за неспортивное поведение — вероятно, за удар после того, как оба игрока оказались на льду.